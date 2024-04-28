بسبب الطقس الحار .. أنباء عن استشهاد طفلين في غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تلقيها أنباء تفيد باستشهاد طفلين على الأقل بسبب موجة الحر في قطاع غزة.
ولفتت الوكالة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأكدت على أن النازحين في غزة لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يومياً في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اليومي البالغ 15 لترًا وفقًا للمعايير الدولية.
As temperature rises, life conditions in Gaza worsen.— UNRWA (@UNRWA) April 28, 2024
Displaced people have access to less than 1l of water per person per day for drinking, washing & bathing, against the 15l minimum according to @SpherePro Standards.
Children pay the highest toll: we need a #CeasefireNow. pic.twitter.com/F3JIRKYjzp