الخميس 13-05-2021
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الخميس، 13-05-2021 02:26 م

بسبب القصف.. دمار كبير يلحق بشبكات الكهرباء وسط غزة

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الوكيل الاخباري - تسبب القصف الإسرائيلي في تدمير شبكات الكهرباء الهوائية والأرضية في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

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ووفقا لوكالة "سما" الفلسطينية، نقلا عن بيان صادر عن شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الخميس: "يعمل الطاقم الفني لإصلاح الشبكة وإعادة تأهيلها".


وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوناثان كونيركوس، أن الجيش الإسرائيلي قام بمهاجمة نحو 600 هدف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.


وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.


وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.


وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.

 

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