الأحد 12-05-2024
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الأحد، 12-05-2024 07:00 ص

بصاروخ أطلق من غزة .. إصابة 3 إسرائيليين في عسقلان

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الوكيل الاخباري - قصفت المقاومة الفلسطينية في وقت مبكر اليوم الأحد مدينة عسقلان مما أسفر عن إصابة إسرائيليين، وواصلت التصدي للقوات المتوغلة في عدة محاور في قطاع غزة، في حين صعّد الجيش الإسرائيلي هجماته على جباليا ورفح.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 3 إسرائيليين أصيبوا جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة، في عسقلان التي تقع تبعد 13 كيلومترا تقريبا عن حدود شمال قطاع غزة.


من جهتها، أفادت بلدية عسقلان بإطلاق صاروخين من غزة باتجاه المدينة، وقالت إن أحد الصاروخين بلغها، فيما اعترضت القبة الحديدية الصاروخ الآخر.


وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي أضرارا كبيرة في منزل أصابه صاروخ.


 




 

 


 

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