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السبت، 18-11-2023 01:20 م

بصاروخ مطور .. سرايا القدس تنشر مشاهد من استهداف الأراضي المحتلة

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الوكيل الإخباري- نشرت حركة المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس" مقطع فيديو يُظهر إطلاق صاروخ بدر 3 (المطور)، الذي أعلنت أنها استخدمته لاستهداف المدن المحتلة، ضمن إطار معركة طوفان الأقصى.

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وكانت سرايا القدس قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية بعمليات منفصلة في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة.




 




 

 


 

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