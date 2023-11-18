بصاروخ مطور .. سرايا القدس تنشر مشاهد من استهداف الأراضي المحتلة

الوكيل الإخباري- نشرت حركة المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس" مقطع فيديو يُظهر إطلاق صاروخ بدر 3 (المطور)، الذي أعلنت أنها استخدمته لاستهداف المدن المحتلة، ضمن إطار معركة طوفان الأقصى.





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وكانت سرايا القدس قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية بعمليات منفصلة في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة.

