بصاروخ مطور .. سرايا القدس تنشر مشاهد من استهداف الأراضي المحتلة

الوكيل الإخباري- نشرت حركة المقاومة الفلسطينية "سرايا القدس" مقطع فيديو يُظهر إطلاق صاروخ بدر 3 (المطور)، الذي أعلنت أنها استخدمته لاستهداف المدن المحتلة، ضمن إطار معركة طوفان الأقصى.
وكانت سرايا القدس قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية بعمليات منفصلة في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة.
#شاهد.. مشاهد من إطلاق صاروخ بدر 3 (المطور) الذي دكت به سرايا القدس المدن المحتلة ضمن معركة طوفان الأقصى#الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/ZtIWRbIO6r— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 18, 2023