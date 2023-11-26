بعد إطلاق صراح رهينة إسرائيلية .. كوهين يهاجم رئيس الوزراء الإيرلندي

الوكيل الاخباري - شن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، هجوما على رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو ‏فرادنكار، بعد تغريدة كتبها على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا).‏

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ووصف فرادنكار فتاة إسرائيلية تحمل جنسية إيرلندية، إيميلي هاند، وتبلغ من العمر 9 سنوات، بأنها كانت "مفقودة" ولم يقل "مخطوفة" في قطاع غزة.



وكتب في تغريدته: "هذا يوم من الفرح والراحة الهائلين لإيميلي هاند وعائلتها، إذ تم العثور على طفلة بريئة فُقدت، ونحن نتنفس الصعداء بعد الاستجابة لصلواتنا".



من ناحيته، عبّر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن استنكاره لوصف رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فرادنكار، لإيميلي هاند بأنها كانت "مفقودة"، ورد عليه قائلا: "السيد رئيس الوزراء الأيرلندي، يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية وتحتاج إلى التحقق من الواقع! لم تكن إيميلي هاند مفقودة".