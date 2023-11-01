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الأربعاء، 01-11-2023 06:28 ص

بعد إعلان وسائل إعلام عبرية .. قيادي حوثي يغرد

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الوكيل الاخباري - أثار عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" باليمن (الحوثيون) حزام الأسد تساؤلات حول ما كتبه تزامنا مع إعلان وسائل إعلام عبرية اعتراض صواريخ فوق إيلات يرجح أنها قادمة من اليمن.

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وكتب حزام الأسد في حسابه على منصة "إكس" باللغتين العربية والعبرية: "إيلات"، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الحوثيون قد أطلقوا صواريخ جديدة نحو المستوطنات الإسرائيلية عقب إعلانهم عن توجيه ضربة صاروخية ومسيرات سابقة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق بأن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن، حيث وصفت وسائل إعلام صواريخ الاعتراض المضادة بالكبيرة وهي ليست قبة حديدية أو ما يشابهها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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