بعد اعلان جيش الاحتلال توغلها ..إصابة جندي إسرائيلي من كتيبة "نيتسح يهودا"

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديا إسرائيليا من كتيبة نيتسح يهودا أصيب بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

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وبوقت مسبق ، اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن كتيبة "نيتسح يهودا" بدأت عملية توغل في بيت حانون شمالي قطاع غزة اليوم الخميس .



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن جنود كتيبة "نيتسح يهودا" شنوا خلال الايام الأخيرة غارة على بيت حانون شمال قطاع غزة .



وافادت شبكة "إيه بي سي" مسبقاً إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حدد في رسالة لمجلس النواب 3 كتائب للجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة من بينها كتيبة نيتسح يهودا .





