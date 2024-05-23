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الخميس، 23-05-2024 12:43 م

بعد اعلان جيش الاحتلال توغلها ..إصابة جندي إسرائيلي من كتيبة "نيتسح يهودا"

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الوكيل الإخباري- قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديا إسرائيليا من كتيبة نيتسح يهودا أصيب بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

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وبوقت مسبق ، اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن كتيبة "نيتسح يهودا" بدأت عملية توغل في بيت حانون شمالي قطاع غزة اليوم الخميس .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن جنود كتيبة "نيتسح يهودا" شنوا خلال الايام الأخيرة غارة على بيت حانون شمال قطاع غزة .

 

وافادت شبكة "إيه بي سي" مسبقاً  إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حدد في رسالة لمجلس النواب 3 كتائب للجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة من بينها كتيبة نيتسح يهودا .


 


 




 

 


 

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