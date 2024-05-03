بعد التهديدات الإسرائيلية بالانتقام.. الجنائية الدولية تصدر تحذيرا غير عادي

الوكيل الإخباري - حذر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من "يقوضون استقلالية" محكمته، وذلك في ظل الحديث عن احتمالية إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة.



وفي بيان حمل "تحذيرا غير عادي"، نشر عبر الصفحة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية عبر منصة "إكس"، قال خان إن "استقلال المحكمة وحيادها يتم تقويضهما" عندما "يهدد الأفراد بالانتقام"، وجاء ذلك، بعد أن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي احتمال مواجهة الجيش الإسرائيلي والمسؤولون السياسيون مذكرات اعتقال، بالـ "فضيحة".



وكانت مصادر إسرائيلية وأمريكية قالت إن تل أبيب حذرت واشنطن من أنه إذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية تؤدي إلى انهيارها.

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وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ "أكسيوس" إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي.





RT