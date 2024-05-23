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الخميس، 23-05-2024 08:19 ص

بعد عملية استمرت يومين .. انسحاب قوات الاحتلال من جنين ومخيمها

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الوكيل الإخباري - انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية استمرت يومين، أسفرت عن 12 شهيدًا فلسطينيًا.

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وكان قد أعلن مدير مستشفى الرازي، فواز حماد، في جنين صباح اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب مصطفى إبراهيم موسى جبارين (30 عامًا) من مخيم جنين، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها مساء أمس.


وباستشهاد الشاب جبارين، ترتفع حصيلة الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ بدء عدوان الاحتلال صباح الثلاثاء الماضي إلى 12 شهيدًا، بينهم أربعة أطفال ومعلم وطبيب.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات الصباح الباكر يوم الثلاثاء ، وتمركزت في شوارع حيفا ونابلس وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة "مستعربون"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين ووادي برقين.

وواصلت قوات الاحتلال عملية التدمير للبنية التحتية من شوارع وبسطات خضراوات وبركسات تجارية وممتلكات للفلسطينيين خاصة المركبات، كما دمرت جرافات الاحتلال يوم أمس دوار "الشهيد جورج حبش" في محيط مقهى النباتات في مركز المدينة، ودوار "الشهيد عمر النايف"، وحولت عشرات المنازل في أحيائها والمخيم إلى نقاط عسكرية، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع سماع دوي انفجارات ضخمة.


من جانبها، خاضت المقاومة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في جنين .

 




 

 


 

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