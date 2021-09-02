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الخميس، 02-09-2021 09:55 م

بعد قمة القاهرة.. عباس يبدي استعداده لإجراءات لبناء الثقة

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس إنه مستعد لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة واستعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية.

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وأدلى عباس بتلك التصريحات لدى لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و الملك عبد الله الثاني في قمة ثلاثية بالقاهرة.

 

وفي خطابه خلال المحادثات في القاهرة، أشار عباس لأثر "الانتهاكات" الإسرائيلية على فرص السلام، وقال إن "مجمل هذه السياسات والممارسات الاحتلال خلق واقعا يستحيل معه تطبيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية".


وأضاف أنه "على الرغم من ذلك فإن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالسبل السلمية".

 

وتابع "نجدد استعدادنا للعمل في هذه المرحلة على تهيئة الأجواء من خلال تطبيق خطوات بناء ثقة تشمل تحقيق التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كاملة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وعدم القيام بأية إجراءات أحادية الجانب".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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