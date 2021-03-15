الإثنين 15-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأونروا تُقدم لقاح كورونا في مركزي صحي إربد والزرقاء

التنمية الاجتماعية تعلّق الدوام واستقبال المراجعين الإثنين

اجتماع حكومي لبحث قرارات هامة لتراجع الوضع الوبائي

إربد .. بدء التسجيل ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن

استقرار صادرات الأسلحة العالمية منذ مطلع القرن

أسعار الذهب الإثنين 15/3/2021

تصريح حكومي حول أسعار المشتقات النفطية

مهيدات لـ برنامج الوكيل : لقاح استرازينيكا آمن وما يُشاع غير صحيح

الأمن يوضح حول حوادث المركبات

مطالب باستثناء هذه الفئة من الحظر

الإثنين، 15-03-2021 08:45 ص

من مخيم عايدة

بعد 17 عاما.. الاحتلال يفرج عن أسير شمال جنين

الت
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، عن الأسير محمد اسعود شفيق كراجة (36 عاما) من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم، بعد أن أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال.

اضافة اعلان

واستقبل عشرات المواطنين الأسير كراجة على حاجز الجلمة شمال جنين، وساروا بموكب سيارات نحو بلدة قباطية لبيت الأسير يوسف نزال حيث جرى استضافته هناك، قبل توجهه إلى مخيم عايدة.


وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحافية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كراجة بتاريخ 15/03/2004، حيث أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن 17 عاما.


وتقدم سمور وكافة العاملين في نادي الأسير بالتهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة من الأسـيـر المحـرر كراجة وعائلته لمناسبة تحرره، متمنيا الإفراج العاجل عن جميع أسرانا من ســجون الاحتلال.

 

المصدر: وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9bd8b329-3146-46cb-a972-6a642db7a982

الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق المدنيين

d014d61f-0611-4d56-968d-f371b4bd0848

الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزل ومطعم في سلوان

سلوان

الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين

جمك

فلسطين .. غرة رمضان في الـ13 من الشهر المقبل

e5736d20-2afd-410d-b438-5ca14ebb93f6

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على عشرات الدونمات في بيت لحم

7ec7a002-469e-459b-bbfa-f8d16cf60611

الاحتلال يقمع مسيرة جماهيرية في الخليل

أخبار متعلقة
يع

جنين: الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين

9999014092

جنين .. الاحتلال يعتقل شابا من بلدة السيلة الحارثية

kwtvjih5e5oeob4wtkqqkbydcrqhsytu

جنين .. الاحتلال يداهم منزلا في قرية تعنك

02081212205920001350403382353810

الاحتلال يداهم منزل أسير محرر في جنين

unnamed (2)

الاحتلال يداهم منزل رئيس بلدية برطعة في جنين

ثلج

الأسير مجدي سباعنة من قباطية يدخل عامه الـ19 في الأسر