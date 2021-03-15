بعد 17 عاما.. الاحتلال يفرج عن أسير شمال جنين

الوكيل الإخباري - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، عن الأسير محمد اسعود شفيق كراجة (36 عاما) من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم، بعد أن أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال.

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واستقبل عشرات المواطنين الأسير كراجة على حاجز الجلمة شمال جنين، وساروا بموكب سيارات نحو بلدة قباطية لبيت الأسير يوسف نزال حيث جرى استضافته هناك، قبل توجهه إلى مخيم عايدة.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحافية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كراجة بتاريخ 15/03/2004، حيث أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن 17 عاما.



وتقدم سمور وكافة العاملين في نادي الأسير بالتهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة من الأسـيـر المحـرر كراجة وعائلته لمناسبة تحرره، متمنيا الإفراج العاجل عن جميع أسرانا من ســجون الاحتلال.

المصدر: وفا

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