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الأربعاء، 15-05-2024 09:42 ص

بعد 6 أيام .. الاحتلال ينسحب من حي الزيتون في غزة

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الوكيل الإخباري- انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بعد عملية عسكرية استمرت لـ 6 أيام وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.

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ونفذ جيش الاحتلال عمليات في جباليا شمالي القطاع، وفي حي الزيتون بمدينة غزة، وفي الأحياء الشرقية لمدينة رفح جنوبا، تحت غطاء من القصف المكثف الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وتهجير كثير من العائلات.


وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن العمليات الأخيرة لجيش الاحتلال في حي الزيتون ومناطق أخرى أظهرت أن تقديرات الجيش ليست صحيحة فيما يتعلق بالبنية التحتية لحماس وقدرتهم في القضاء عليها .


وقبل أيام اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأكبر حصيلة يومية من الإصابات منذ بدء حربه على غزة، حيث تتصدى المقاومة الفلسطينية لقواته في 3 جبهات.


وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية في كافة محاور التقدم مخلفة خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال ومعداته.





 

 




 

 


 

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