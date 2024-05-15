بعد 6 أيام .. الاحتلال ينسحب من حي الزيتون في غزة

الوكيل الإخباري- انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بعد عملية عسكرية استمرت لـ 6 أيام وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
ونفذ جيش الاحتلال عمليات في جباليا شمالي القطاع، وفي حي الزيتون بمدينة غزة، وفي الأحياء الشرقية لمدينة رفح جنوبا، تحت غطاء من القصف المكثف الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وتهجير كثير من العائلات.
وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن العمليات الأخيرة لجيش الاحتلال في حي الزيتون ومناطق أخرى أظهرت أن تقديرات الجيش ليست صحيحة فيما يتعلق بالبنية التحتية لحماس وقدرتهم في القضاء عليها .
وقبل أيام اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأكبر حصيلة يومية من الإصابات منذ بدء حربه على غزة، حيث تتصدى المقاومة الفلسطينية لقواته في 3 جبهات.
وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية في كافة محاور التقدم مخلفة خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال ومعداته.
صباح الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ .— أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) May 15, 2024
يوم جديد في الحرب علي القطاع المحاصر ..
الوضع يتصاعد شمالاً و جنوباً للأسف و لكن ،
خسائر اسرائيل كبيره آخر ٤٨ ساعه و انسحبوا من حي الزيتون بعد اسبوع من الكمائن المتتاليه ضدهم و أعلنت قياده الجيش عن مقتل الجندي رقم ٦٢١ قبل لحظات pic.twitter.com/8LJw6YaGZX
شاهد | مواطنون يتفقدون منازلهم في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بعد تراجع آليات الاحتلال. pic.twitter.com/8HOhcHLkq7— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 15, 2024