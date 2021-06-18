الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 11:18 م

بعد 8 أيام على استشهاده برصاص الاحتلال.. فلسطيني يرزق بمولودة

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الوكيل الإخباري - رزقت زوجة النقيب الفلسطيني تيسير عيسة بعد ثمانية أيام على استشهاده برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، بمولودة سمّتها تحرير.

وكانت مصادر فلسطينية أفادت بأن عنصرين من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية أُستشهدا قبل أسبوع، باشتباكات مسلحة مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين.

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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، أستشهدا أثناء تصديهما لقوات إسرائيلية اقتحمت المدينة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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