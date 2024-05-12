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الأحد، 12-05-2024 03:20 م

"بقذائف الهاون والياسين105 وطائرة مسيرة".. المقاومة تستهدف قوات الاحتلال وآلياته

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم جباليا، مما أدى لاشتعالها ومقتل وإصابة من فيها.

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وأكدت الكتائب أن مقاتليها "أسقطوا قذيفة مضادة للدروع بطائرة مسيرة على دبابة ميركافا شرق مخيم جباليا شمال غزة".


وفي وقت مسبق من اليوم، استهدفت القسام تجمعات لقوات الاحتلال في "شارع 8" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.


كما استهدفت القسام  مع سرايا القدس تجمعات لقوات الاحتلال في "شارع 10" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.







 




 

 


 

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