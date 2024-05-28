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الثلاثاء، 28-05-2024 03:58 م

بلدية النصيرات: نفاد الوقود في غزة خلال 48 ساعة ينذر بكارثة صحية

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الوكيل الإخباري - حذرت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، من توقف الخدمات الأساسية خلال الساعات الـ 48 المقبلة بشكل كامل، ما لم يتم إدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات.

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وأشارت في تصريح، اليوم الثلاثاء، إلى إنّ توقف ضخ المياه في الشبكة وطفح مياه الصرف الصحي، وتكدّس النفايات في الشوارع، يُنذر بحدوث مكاره صحية وبيئية خطيرة، وانتشار للأوبئة والأمراض.


وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أية كارثة إنسانية ستقع في أية لحظة بسبب نفاذ الوقود، خاصة وأن هذه جريمة حرب تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية كافة.


وطالبت البلدية، المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل والسريع لتوريد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي وآليات جمع وترحيل النفايات، لكي تقوم البلدية بواجبها الخدماتي تجاه أهالي النصيرات والنازحين فيها، والذين تجاوز عددهم أكثر من 350 ألف نازح.

 

بترا

 




 

 


 

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