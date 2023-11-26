بلدية غزة: المعاناة على أشدها في كامل القطاع ونحتاج الوقود

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، إن المعاناة ما زالت على أشدها في كامل القطاع، ولم نستلم كميات كافية من الوقود.

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ودعا السراج لإيصال الوقود إلى القطاع اليوم وليس غداً، مشيراً إلى أن الاحتلال يعرقل عملية إيصال الوقود إلى القطاع.



وأوضح: نحتاج إلى فتح الشوارع وهذا يتطلب توفر الوقود.



وأكد السراج أن عدداً قليلاً من شاحنات المساعدات وصل إلى شمال غزة، مشيرا نتوقع وصول 200 شاحنة إلى شمال غزة اليوم.



وبين أن نحو 700 ألف شخص في مدينة غزة وشمال القطاع يحتاجون إلى الخدمات.

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