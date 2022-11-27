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الأحد، 27-11-2022 11:29 ص

بمشاركات عربية ودولية.. مؤتمر في غزة حول الحصار

غ


الوكيل الإخباري - يَعقد مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، غدًا الاثنين مؤتمرًا دوليا يتناول الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بمشاركة نخب وشخصيات دولية وعربية وازنة.

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وأفاد مجلس العلاقات الدولية في فلسطين في تصريح اليوم الأحد ، أنّ المؤتمر يحمل عنوان "16 عاما على حصار غزة .. التداعيات والآفاق"، لافتا أنه يستضيف نخبة من الشخصيات الدولية التي لعبت دورا مهما وكان لها إسهامات متميزة على صعيد محاولات كسر الحصار.


وذكر المجلس أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على تداعيات الحصار المفروض منذ عقد وست أعوام، وعلى المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، كذلك السعي لتفعيل الحراك الدولي والتضامني مرّة أخرى ضد الحصار الظالم، ومحاولة إثارة المواقف السياسية الرافضة للحصار على قطاع غزة.

 

صفا


 




 

 


 

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