الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

قرار حكومي بشأن المنسف بالكاسة

قرار لوزير الصحة نذير عبيدات - وثيقة

تحفيز الاقتصاد مسؤولية الحكومة

أساتذة وتلامذة

إغلاق طريقين بسبب الغبار الكثيف وتحذيرات

ايعاز من وزير التربية والتعليم بشأن الامتحانات

احباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في المطار

لا عودة لدوام المدارس والجامعات بالاردن قبل هذا الموعد

اتصال مؤثر من مواطن عبر برنامج الوكيل ورسالة هامة للأردنيين - استمع

الإثنين، 14-12-2020 03:14 م

ممارسات إجرامية بحق الفلسطينيين

بمشاركة فلسطين.. الجنائية الدولية تبدأ اجتماعها السنوي اليوم

جن
مبنى الجنائية الدولية


الوكيل الإخباري - تبدأ جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، اجتماعها السنوي بمشاركة دولة فلسطين.

اضافة اعلان

ويلقي كلمة دولة فلسطين وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي وسيؤكد فيها ضرورة تحقيق العدالة والإسراع في فتح التحقيق الجنائي بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.


وقال رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفلسطينية ، عمر عوض الله: إنه من المتوقع أن يصدر خلال الاجتماع التقرير الدوري الخاص بالدراسة الاولية الذي تقوم المدعية العامة للجنائية الدولية سواءٌ في الحالات التي فتح بها تحقيق أو لم يفتح لدراستها وتوصيفها لما يحصل في الأراضي الفلسطينية.


وتابع عوض الله في تصريحات صحافية ، اليوم الاثنين، إن دولة فلسطين تعمل باتجاه الإسراع بفتح التحقيق وتدعيم المحكمة الجنائية الدولية بالوثائق والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشكل يومي، مؤكدا ان التأجيل يشكل جريمة بحق ذاتها.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مك

أريحا.. مستوطنون يقتحمون تل السلطان الأثري

اح

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة الغربية

unnamed-3

فلسطين .. تجاهل الأوضاع الصحية للأسرى المرضى في سجن النقب

احتلال

القدس .. أعمال تجريف بالقرب من مدخل مقبرة

ح

طولكرم .. إصابتان برصاص الاحتلال في شويكة

309925_12_1606121410

إغلاق جزئي لعدد من البلدات في جنين

أخبار متعلقة
TM00N

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طوباس أثناء مروره على حاجز الحمرا

-40031049

مستوطنون يحرثون أراضٍ في نابلس

1578556729-97-12

الاحتلال يداهم منزلين في مدينة الخليل وبلدة يطا

5wfrg

الاحتلال يبعد موظفا وحارسا عن الأقصى

9999047581

مستوطنون يقتحمون سبسطية

TM00N

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة