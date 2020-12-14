بمشاركة فلسطين.. الجنائية الدولية تبدأ اجتماعها السنوي اليوم

الوكيل الإخباري - تبدأ جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، اجتماعها السنوي بمشاركة دولة فلسطين.

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ويلقي كلمة دولة فلسطين وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي وسيؤكد فيها ضرورة تحقيق العدالة والإسراع في فتح التحقيق الجنائي بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.



وقال رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفلسطينية ، عمر عوض الله: إنه من المتوقع أن يصدر خلال الاجتماع التقرير الدوري الخاص بالدراسة الاولية الذي تقوم المدعية العامة للجنائية الدولية سواءٌ في الحالات التي فتح بها تحقيق أو لم يفتح لدراستها وتوصيفها لما يحصل في الأراضي الفلسطينية.



وتابع عوض الله في تصريحات صحافية ، اليوم الاثنين، إن دولة فلسطين تعمل باتجاه الإسراع بفتح التحقيق وتدعيم المحكمة الجنائية الدولية بالوثائق والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشكل يومي، مؤكدا ان التأجيل يشكل جريمة بحق ذاتها.

المصدر : وفا الفلسطينية

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