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الخميس، 18-07-2024 09:41 ص

بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة

بن غفير يقتحم المسجد الأقصى


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

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فيما أورد موقع "الجزيرة"، أن بن غفير أدلى بتصريحات توعد فيها حركة "حماس" وهاجم الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، في حين أنه نفذ اقتحامه غير المعلن عنه مسبقا وسط مرافقة أمنية وحراسة شديدة.

 

يذكر أن هذا الاقتحام هو الأول للوزير المتطرف للمسجد منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع أكتوبر/تشرين الأول 2023، والرابع منذ تعيينه وزيرا للأمن القومي نهاية العام 2022.


 




 

 


 

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