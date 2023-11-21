بيان جديد من المقاومة بشأن العمليات في غزة

الوكيل الإخباري - أصدرت المقاومة بيان صحفي، قالت فيه إنها قصفت بالصواريخ الموجهة تجمعا لجنود العدو الصهيوني داخل منزل في مستوطنة أفيفيم مما أدى الى سقوط عناصره بين قتيل وجريح.

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وأضاف البيان ان ذلك جاء ردا على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحافيين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري.



وتاليا نص البيان:

🔻بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحافيين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري وسائر الشهداء المدنيين، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-11-2023 بالصواريخ الموجهة تجمعا لجنود العدو الصهيوني داخل منزل في مستوطنة أفيفيم مما أدى الى سقوط عناصره بين قتيل وجريح.



﴿‌ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾



الثلاثاء 21-11-2023 م ‌

07 جمادى الأول 1445 هـ



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