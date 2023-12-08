الجمعة 08-12-2023
الوكيل الاخباري
 

مقتل جنديين للاحتلال في غزة

إنقاذ 6 أشخاص محاصرين داخل منزل إثر حريق في عمان

بيان شديد اللهجة صادر عن حماس

لجنة وزارية عربية إسلامية تبحث وقف إطلاق النار في غزة

الاحتلال يقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي ويدمر مسجدا

الأونروا: 273 فلسطينيا استشهدوا داخل مراكز الإيواء منذ بدء العدوان على غزة

القسام تقصف تل أبيب للمرة الثانية اليوم

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمناطق في غزة

الصحة العالمية: أكثر من 200 هجوم على مرافق صحية منذ بدء حرب غزة

القسام توقع قتلى وجرحى للاحتلال في خان يونس

عاجل

القسام توقع قتلى وجرحى للاحتلال في خان يونس

الجمعة، 08-12-2023 05:23 م

بيان شديد اللهجة صادر عن حماس

WhatsApp Image 2023-12-08 at 5.18.20 PM


الوكيل الإخباري - استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المدنيين النازحين بغزة وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم، مؤكدة أن ذلك عمل مرتزقة ومليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين.

اضافة اعلان


وذكر بيان للحركة أن اعتقال الاحتلال لمجموعة من المواطنين المدنيين النازحين في إحدى المدارس في قطاع غزة، وتجريدهم من ملابسهم بصورة مهينة، هو "جريمة صهيونية مفضوحة للانتقام من أبناء شعبنا المدنيين العزل، نتيجة الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية".


وكان جيش الاحتلال قد زعم أن المعتقلين مقاتلين في حركة حماس، وهو ما نفته الحركة وفنّده سكان القطاع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-12-08 at 4.49.17 PM

الاحتلال يقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي ويدمر مسجدا

1702035534491

الأونروا: 273 فلسطينيا استشهدوا داخل مراكز الإيواء منذ بدء العدوان على غزة

365669

القسام تقصف تل أبيب للمرة الثانية اليوم

1702039143890

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمناطق في غزة

WhatsApp Image 2023-12-08 at 3.21.20 PM

الصحة العالمية: أكثر من 200 هجوم على مرافق صحية منذ بدء حرب غزة

القسام-مجموعة-100-730x438

القسام توقع قتلى وجرحى للاحتلال في خان يونس

أخبار متعلقة
252753

رعب الياسين 105.. كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية في غزة

WhatsApp Image 2023-11-14 at 12.57.34 AM

حماس: مستعدون لاستقبال لجنة دولية لفحص مستشفيات غزة

شعار حماس

حماس: لسنا طرفا في إدارة مستشفى الشفاء

6551043e423604751f366f68

بلومبرغ: كل يوم حرب ضد حماس يكلف إسرائيل 260 مليون دولار

thumbs_b_c_1930850ec8e2887cd46d2227b9dea751

غوتيريش: هجوم حماس لا يبرر العقاب الجماعي لسكان غزة

1699473952518

"حماس" تنفي التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل