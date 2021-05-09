بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

ردت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الاحد على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه يرفض الضغط الذي يمنعه من البناء في مدينة القدس.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان له اليوم، إن الاستيطان وأي بناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وهو مدان ومرفوض فلسطينيا ودوليا.وأضاف أبو ردينة، أن القدس ومقدساتها أكبر منهم جميعا، والنصر الذي تحقق على يد أبناء شعبنا البطل في القدس وفي باقي أماكن تواجده لن يتم المساومة عليه، وأن شعبنا الفلسطيني قادر على الحفاظ على الراية، ولن تكسر إرادته وعزيمته ولم ولن يهزها أي عدوان.