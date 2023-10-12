بيان صادر عن اللجنة الوطنية للأسرى الأردنيين في المعتقلات الصهيونية

الوكيل الاخباري-

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وصلت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية العديد من الرسائل من داخل سجون الاحتلال لما يتعرض له أسرانا من قطع للماء والكهرباء ومقومات الحياة الأساسية، والتضييق عليهم.وإزاء ذلك فإن اللجنة الوطنية تتابع بقلق بالغ هذا الامر، وتعلن رفضها القاطع للهجمة الانتقامية على الأسرى كافة وعلى الأسرى الأردنيين بشكل خاص، في كافة سجون الاحتلال.وإننا في اللجنة الوطنية نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة أسرانا، وندعو المسؤولين الأردنيين إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجدية للوقوف بجانب الأسرى ورفع هذا العقاب الجماعي ضد الأسرى العزل بالإضافة إلى إرسال رسائل شديدة اللهجة وتحذير للاحتلال بالتمادي في الانتقام.