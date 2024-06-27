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الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 27-06-2024 07:37 م

بيان صادر عن المقاومة في غزة اليوم

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الوكيل الإخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قصف حي الشجاعية استمرار لحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الفاشية.

وأضافت الحركة أن حرب الإبادة تأتي بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأميركية الشريكة في هذه الجرائم.

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وأوضحت أن السياسة الفاشية بالاستهداف المتكرر للمدن والمخيمات والأحياء هي جريمة حرب مكتملة الأركان.


وأشارت الحركة إلى أن هذه الجرائم والسياسات الاحتلالية النازية لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على الثبات على أرضه، وتحديا للاحتلال ومخططاته.


وتابعت: مقاومتنا الباسلة ستواصل تصديها لهذا الجيش الفاشي وآلته الإرهابية، وإثخانها في جنوده وضباطه، حتى كسر العدوان.

 




 

 


 

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