بيان صادر عن حركة المقاومة الاسلامية حماس

الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان تمادي الاحتلال الصهيوني في مستويات الاجرام والقاء كل ما في جعبته من وحشية ونازية بدعم مطلق من واشنطن وبعض الدول الغربية تهدف الى تركيع الشعب الفلسطيني وتهجيره عن ارضه وتصفية قضيته.



وأضافت في بيان : " في الوقت الذي يتجاوز فيه الاحتلال كل مستويات الاجرام, يقف شعبنا العظيم بارادة صلبة وصمود اسطوري في وجه اعتى آلات الاجرام"



وأكدت على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وقضيته ورفضه التزحزح قيد انملة والتراجع عن حقوقه المشروعة باستعادة ارضه.



وحيت الحركة شعبنا الفلسطيني ودعته الى مزيد من الصبر والثبات والتعاضد والتكافل مؤكدة أن ارادة شعبنا الصلبة الى جانب عزيمة المقاومين هي الكفيلة بافشال مخططات العدو الاجرامية.



وأشارت الحركة إلى الهزيمة التي مني بها جيش الاحتلال أمام ضربات كتائب القسام في السابع من اكتوبر مؤكدة أن هذا الإحتلال لن ينجح رغم كل ما يرتكبه من جرائم إلى النيل من ثبات وعزيمة الشعب الفلسطيني.

اضافة اعلان