الأحد 29-01-2023
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الحكومة: تفويض مساحات أراض مقامة عليها أبنية لشاغليها
الموافقة على صندوق تعويض المتضرِّرين من حوادث المركبات
11 إصابة بحادث سير على طريق إربد - عمان
مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية في سوريا
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أخبار الشركات
إدارة جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا تلتقي أعضاء مجلس طلبتها المؤقت
فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي مونتي كارلو
سامسونج إلكترونيكس تدعو الجمهور لحضور الحدث الأبرز Galaxy Unpacked 2023
ارتفاع أرباح مجموعة البنك العربي لتصل إلى 544.3 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2022 ومجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25%
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