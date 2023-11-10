بيان عسكري جديد صادر عن كتائب القسام

الوكيل الإخباري - أصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، بياناً عسكرياً، قالت فيه إنها استهدفت تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل).



وأضاف البيان، أن الاستهداف تم بالصواريخ الموجهة وحقق إصابات مباشرة.

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وتاليا نص البيان كما ورد:



بيان صادر عن المقاومة الإسلامية

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من يوم الجمعة 10-11-2023 تجمعًا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة وحقّقوا ‏فيه إصابات مباشرة. ‏



‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 10-11-2023 م ‌‎ ‎

‏ 25 ربيع الثاني 1445 هـ