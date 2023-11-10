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بيان عسكري جديد صادر عن كتائب القسام

الجمعة، 10-11-2023 03:14 م

بيان عسكري جديد صادر عن كتائب القسام

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الوكيل الإخباري - أصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، بياناً عسكرياً، قالت فيه إنها استهدفت تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل). 

وأضاف البيان، أن الاستهداف تم بالصواريخ الموجهة وحقق إصابات مباشرة.

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وتاليا نص البيان كما ورد: 

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من يوم الجمعة 10-11-2023 تجمعًا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة وحقّقوا ‏فيه إصابات مباشرة. ‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 10-11-2023 م  ‌‎  ‎
  ‏   25 ربيع الثاني 1445 هـ

 




 

 


 

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