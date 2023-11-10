بيان عسكري جديد صادر عن كتائب القسام

الوكيل الإخباري - أصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، بياناً عسكرياً، قالت فيه إنها استهدفت تجمعا لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل).
وأضاف البيان، أن الاستهداف تم بالصواريخ الموجهة وحقق إصابات مباشرة.
وتاليا نص البيان كما ورد:
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من يوم الجمعة 10-11-2023 تجمعًا لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 10-11-2023 م
25 ربيع الثاني 1445 هـ