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الأربعاء، 08-05-2024 01:14 م

بيان من جيش الاحتلال بشأن عملية رفح

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الوكيل الإخاري-قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إنه "ينفذ عملية دقيقة لمكافحة الإرهاب -وفقا لوصفه- في مناطق محددة شرق رفح جنوبي قطاع غزة".

وأضاف انه تم القضاء على عدد من الأشخاص -ممن وصفهم بالارهابيين -وتم تحديد مواقع تحت الأرض والبنية التحتية في مناطق مختلفة".

وتابع: "تواصل القوات البرية للجيش الإسرائيلي عملية -مكافحة الإرهاب-  الدقيقة بناءً على معلومات استخباراتية للجيش الإسرائيلي والشاباك للقضاء على مقاتلي حماس وتفكيك البنية التحتية لحماس في مناطق محددة شرق رفح".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نشر دبابات في رفح وسيطر على المعبر الحدودي مع مصر ما أدى إلى توقف وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

ويحاول الرئيس الأميركي جو بايدن تجنب هجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح حيث لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين هرباً من القتال في أماكن أخرى بالقطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قلل من أهمية تعليق الإدارة الأميركية شحنة أسلحة، في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة هذا الأسبوع، وقال إن البلدين الحليفين يحلان أي خلافات "خلف الأبواب المغلقة".

والثلاثاء، قال مسؤول أميركي كبير إن إدارة الرئيس جو بايدن علقت إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، اعتراضاً على تحركات واضحة من جانب الإسرائيليين لاجتياح مدينة رفح.

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سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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