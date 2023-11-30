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الخميس، 30-11-2023 02:32 م

بيان من حماس حول عملية القدس اليوم

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الوكيل الإخباري - نعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الشهيدين القساميين مراد وإبراهيم النمر وأشادت بالعملية التي وصفتها بالبطولية في القدس.

وقالت حماس في البيان الصادر عنها اليوم الخميس :" تزف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية شهيديها القساميين الشقيقين مراد محمد نمر (38 عامًا)، وإبراهيم محمد نمر (30 عامًا)، من بلدة صور باهر البطولة، منفذا العملية الفدائية صباح اليوم في مستوطنة راموت بالقدس المحتلة، والتي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين "

وتابعت :" إننا إذ نزف شهيدينا المجاهدين، لنؤكد أن هذه العملية جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال غير المسبوقة من مجازر وحشية  في قطاع غزة وقتل للأطفال في جنين، والانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال،  واستمرار انتهاكاته في المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول إليه، وعلى المحتل أن يتحسس رأسه في كل مدينة وقرية وشارع وزقاق، فأبطال شعبنا مستنفرون للثأر لدماء الشهداء، وصد العدوان، لا تلين لهم قناة، حتى كنس الاحتلال وزواله، فشعبنا الفلسطيني الحر لا يقبل الضيم، ولا يصمت أمام حرب الإبادة الصهيونية بحقه في كل أرجاء الوطن"

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وهما:

الشهيد القسامي المجاهد/ مراد محمد نمر (38 عامًا)
الشهيد القسامي المجاهد/ إبراهيم محمد نمر (30 عامًا)
من بلدة صور باهر


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