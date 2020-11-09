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الإثنين، 09-11-2020 04:59 ص

بيان هام صادر عن الخارجية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية بيانا مهما لجميع المواطنين الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "في ضوء تزايد أعداد العالقين في عدد من المطارات وهم في طريقهم إلى أرض الوطن، وتسهيلا على مواطنينا، تم اتخاذ قرارات تساعد في ذلك".

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وجاء في البيان : 

 

- بسبب عدم وجود مجموعات تذكر من المواطنين تعبر عن رغبتها في العودة الى أرض الوطن كمجموعات من خلال التسجيل لدى سفارات دولة فلسطين، يعلن الفريق عن الانتهاء من التنسيق لعودة المجموعات من الخارج، باستثناء المجموعة التي سجلت مؤخرا في سفارة فلسطين لدى تركيا".


- تبقى حركة المواطنين الأفراد والأسر متاحة من خلال التسجيل على المنصة الأردنية الخاصة بالمطارات، على أن يقوم كل من يرغب بالعودة بتسجيل بياناته بشكل سليم على المنصة الأردنية، وتحميل كامل الأوراق الثبوتية المطلوبة ودفع المبلغ المطلوب لفحص كورونا، والانتظار لحين استلام الموافقة، والتي هي عبارة عن رسالة تصل عبر البريد الالكتروني تحوي رمز الكتروني "QR CODE"، قبل أن يغادر البلد المضيف، وقبل أن يصل إلى أي مطار ترانزيت، حتى لا يعلق في إحدى المطارات.


- في حال وصول المواطن العائد إلى مطار الملكة علياء الدولي أثناء ساعات دوام المعابر، فانه يستطيع التوجه في اليوم ذاته إلى الجسر للدخول، وإلا فإنه مضطر للمبيت في فندق المطار حتى صباح اليوم التالي، وفي حال وصوله إلى المطار يوم الخميس وبعد انتهاء العمل في المعابر، فأنه مضطر للمبيت ليلتين حتى يتمكن من الدخول إلى الوطن.


 




 

 


 

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