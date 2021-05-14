بيان هام وعاجل صادر عن الرئاسة الفلسطينية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان له مساء اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعب فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس فورا.واعرب اشتية عن إدانته الشديدة للمجازر المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، حيث قضت عائلات بأكملها تحت أنقاض منازلها التي دمرت بنيران أكثر من 160 طائرة حربية إسرائيلية صبت حممها على بيوت الصفيح في المناطق الحدودية، ودمرت العديد من العمارات السكنية وسط قطاع غزة الذي يئن منذ أيام تحت وطأة القصف الجوي والبري والبحري الشديد لليوم الخامس، حيث تجاوز عدد الشهداء 130 شهيدا ومئات الجرحى.