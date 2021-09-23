بيت لحم .. إضراب بعد وفاة الأسير المحرر حسين مسالمة

الوكيل الإخباري - عم الإضراب الشامل محافظة بيت لحم في فلسطين ، اليوم الخميس، حدادا على وفاة الأسير المحرر حسين مسالمة بعد معاناة مع مرض السرطان، وأغلقت المحال والمصالح التجارية أبوابها.

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كما شهد مخيم الدهيشة مسيرة بعد وفاة الأسير المحرر.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، أعلنت الليلة الماضية، عن "استشهاد الأسير المحرر الذي يعاني من سرطان الدم في فبراير 2020 وكان في مستشفى هداسا قبل نقله قبل أسبوعين لأحد مشافي رام الله".



واتهمت مؤسسات الأسرى مصلحة السجون التابعة للاحتلال بالإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى.



وأصدرت سلطات الاحتلال قرارا بالإفراج عن الأسير مسالمة (39 عاما)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بتاريخ 14/2/2021، وتم نقله إلى مستشفى "هداسا" في مدينة القدس.



المصدر : روسيا اليوم

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