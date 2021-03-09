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الثلاثاء، 09-03-2021 04:49 م

في قرية الولجة

بيت لحم .. الاحتلال يخطر بهدم غرفة زراعية

خطر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم غرفة زراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

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وأفاد الناشط الشبابي ابراهيم عوض الله خلال تصريحات صحافية ، بأن قوات الاحتلال اخطرت بهدم غرفة زراعية في منطقة عروق زنيد جنوب القرية تعود للمواطن أحمد محمد عوض الله.


يذكر أن قوات الاحتلال صعدت من اجراءاتها التعسفية بحق مواطني الولجة، تمثل باقتلاع اشجار الزيتون والاستيلاء على أراضي، واخطارات بهدم غرف زراعية في منطقتي جبل رويسات وعروق زنيد .

 

المصدر : وفا 

 

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