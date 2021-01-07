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الخميس، 07-01-2021 08:14 ص

مداهمة منازل فلسطينيين

بيت لحم .. الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة في مخيم الدهيشة

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. 

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وسط تعزيزات أمنية مكثفة وإطلاق الرصاص الحي ، ما أدى إلى إصابة شاب (19 عاما) في القدم.

 

كما وجرى اعتقال محمد يوسف الزغاري (27 عاما)، ومعتصم مازن رقبان (27 عاما)، ومعتز محمد شريعة (28 عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

 

المصدر : وفا 

 

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