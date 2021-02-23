بيت لحم .. تشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا

الوكيل الإخباري - قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الثلاثاء، تشديد الاجراءات الوقائية في المحافظة بشكل عام ومدينة بيت ساحور بشكل خاص، بعد ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

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وقال حميد في بيان صحفي، إنه ونظرا لتزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا والطفرة الجديدة وبشكل كبير ومقلق، وبناء على توصيات جهات الاختصاص وبعد التشاور معهم، فقد تقرر تشديد الاجراءات الوقائية وفرض قيود أكثر حزماً على مدينة بيت ساحور والمنطقة المحيطة بها، وإغلاق جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لمدة 48 ساعة، ابتداء من التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى مساء الخميس القادم، باستثناء الأفران والسوبر ماركت والمراكز الطبية والصيدليات.



واضاف المحافظ، انه سيصار الى نشر الدوريات والحواجز الأمنية داخل وخارج المنطقة والمحافظة للحد من انتشار الفيروس، وسيتم متابعة عدد الإصابات بالمحافظة، فيما سيعلن لاحقا عن إغلاق أي بلدة أو منطقة أو مخيم في حال ارتفاع عدد الإصابات فيها.

المصدر : وفا

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