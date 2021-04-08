الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 03:52 م

بيت لحم .. مستعربون يختطفون فلسطينيا من مخيم الدهيشة

نت
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اختطف قوات من الاحتلال "مستعربون" صباح اليوم الخميس، فلسطينيا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

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وقالت مصادر أمنية فلسطينية ، إن مستعربين اختطفوا المواطن أشرف عبد الجبار الحسنات" (47 عاما) أثناء تواجده على مدخل المخيم الرئيس.


يشار الى أن مستعربين اختطفوا ليلة أمس، الأسير المحرر أنس اسماعيل موسى (22 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أثناء تواجده في منطقة البالوع وسط البلدة.

 

المصدر: وفا

 

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