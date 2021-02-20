السبت 20-02-2021
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السبت، 20-02-2021 02:28 م

محاولة اختطافه

بيت لحم .. مستوطنون يعتدون على مواطن

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اعتدى مستوطنون، منتصف الليلة الماضية، على مواطن من قرية حوسان غرب بيت لحم، وسرقوا منه مبلغا كبيرا من المال.

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وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين ، خلال تصريحات صحافية ، ، بأن ثلاثة مستوطنين اعتدوا على المواطن نادر مصطفى سباتين (55 عاما)، أثناء تواجده عند مدخل القرية الغربي، وسرقوا منه مبلغا ماليا بقيمة 25 ألف شيقل، عدا عن محاولتهم تقييده ومحاولة اختطافه.


وأضاف سباتين، ان المواطنين في محيط المكان تصدوا لهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.

 

المصدر : وفا 

 

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