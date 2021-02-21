بيت لحم.. مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون في الولجة

الوكيل الإخباري - قطع مستوطنون اليوم الاحد، عشرات أشجار الزيتون المثمرة في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.
وافاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله في تصريحات صحافية ، إن المواطن فوزي خليفة تفاجأ اليوم وعند دخوله أرضه بتقطيع ٧٠ شجرة زيتون بواسطة منشار، عمرها يفوق عشرة أعوام، تقع في منطقة عروق زنيد جنوب القرية .
واضاف عوض الله: إن القرية تتعرض منذ فترة إلى هجمة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تمثل بهدم منازل وإخطار أخرى بوقف البناء وتجريف أراضي واقتلاع اشجار .
المصدر : وفا
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