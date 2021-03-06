بيت لحم .. مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون معمرة

الوكيل الإخباري - قطع مستوطنون، اليوم السبت، عددا من أشجار الزيتون المعمرة، في اراضي بيت لحم.

اضافة اعلان



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية خلال تصريحات صحافية ، إن مستوطنين قطعوا 15 شجرة زيتون معمرة في منطقة "عصيون" في بيت لحم، وتعود للمواطن جمال عبد الله إسماعيل من قرية أرطاس.

المصدر : وفا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









