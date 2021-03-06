بيت لحم .. مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون معمرة

الوكيل الإخباري - قطع مستوطنون، اليوم السبت، عددا من أشجار الزيتون المعمرة، في اراضي بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية خلال تصريحات صحافية ، إن مستوطنين قطعوا 15 شجرة زيتون معمرة في منطقة "عصيون" في بيت لحم، وتعود للمواطن جمال عبد الله إسماعيل من قرية أرطاس.
المصدر : وفا
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