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الأحد، 12-05-2024 02:51 م

بينهن 38 أماً ..82 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال يحتجز في سجونه 82 فلسطينية، بينهن 38 أمًّا، في ظروف صعبة للغاية من إهانات وانتهاك للخصوصية وممارسة للتنكيل والتعذيب.

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وذكرت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة أن الأسيرات يقبعن في سجن الدامون ومعبار هشارون ومراكز التحقيق والمعسكرات.


وأوضحت أن من بين الأسيرات 8 من قطاع غزة، وأن هذا العدد ليس نهائياً، إذ لا يوجد لدى المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى أي اطلاع على عددهن في المعسكرات. وطالبت سراحنة بالتدخل الدولي لمعرفة أوضاع أسرى قطاع غزة وخاصة السيدات.


ومن بين الأسيرات، بحسب سراحنة، 38 أمًّا، بينهن فاطمة الشمالي والدة الشهيد عدي أبو جحيشة، وفتاتان قاصرتان و3 أسيرات معتقلات منذ ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.


وتقول مسؤولة الإعلام في نادي الأسير إن إسرائيل حوّلت 25 أسيرة للاعتقال الإداري (دون تهمة).


وأشارت إلى أن إسرائيل نفذت 290 حالة اعتقال بحق النساء بعد 7 أكتوبر في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، ومن الأراضي المحتلة عام 1948 ، ومن نساء غزة اللواتي اعتقلن من الضفة.


وقدرت عدد السيدات المعتقلات من قطاع غزة بالعشرات، موضحة أن إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحقهن.


وأشارت إلى أن الأسيرات يتعرضن للتعذيب والاعتداءات بمختلف مستوياتها، وقد تصاعدت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وقالت إن إسرائيل تعمدت اعتقال السيدات كرهائن للضغط على أزواجهنّ أو أبنائهن المستهدفين، واحتجازهن في ظروف قاسية وصعبة جداً.


الجزيرة



 




 

 


 

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