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الثلاثاء، 16-07-2024 05:57 م

تأهب إسرائيلي وإغلاق طرق بإيلات إثر "حدث أمني"

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي إعادة فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة إيلات بالجنوب بعد إغلاقها في وقت سابق بسبب مخاوف من حادث أمني.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات حرس الحدود والجيش رفعت تأهبها الأمني في إيلات خشية حدوث عملية تسلل. وسُجل تحليق للمروحيات في أجواء المنطقة كما سجل انتشار أمني ونشر حواجز ودفعت الشرطة بمزيد من القوات إلى المنطقة.


وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تشتبه بـ"حدث أمني" في المنطقة الحدودية مع مصر وإنها أغلقت شارع 12، وطلبت من المواطنين أخذ طرق بديلة.


ونفت الشرطة أن يكون الأمر متعلقا بحادث إطلاق نار، وأضافت في بيان "خلافا للرسائل الكاذبة التي يتم نشرها الآن، سنوضح أنه لا يوجد أي حادث إطلاق نار في مدينة إيلات".


وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تمت إزالة الشبهة بوجود حادث أمني في منطقة الطريق السريع رقم 12 قرب مدينة إيلات".


من جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إنه لا عمليات تسلل على الحدود مع مصر، والتحرك العسكري في إيلات كان ضمن مناورات.

 




 

 


 

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