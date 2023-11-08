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الأربعاء، 08-11-2023 10:39 ص

تحديث .. كتائب القسام تعلن عن تدمير 10 آليات إسرائيلية بما في ذلك 8 دبابات منذ صباح اليوم

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الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام انها تمكنت من تدمير 10 آليات صهيونية منها 8 دبابات متوغلة الى غزة منذ صباح اليوم الاربعاء باستخدام قذيفة "الياسين 105"   .

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حيث اكدت الكتائب انها تمكنت من تدمّير 4 دبابات في منطقة دوار التوام بقذيفة "الياسين105" .


واضافت ايضا انها قامت بتدمّير دبابة صهيونية في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا

فيما اعلنت الكتائب تدمير دبابتين صهيونيتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي "الياسين105"

واصدرت كتائب القسام بيان في وقت مسبق من صباح اليوم الاربعاء اعلنت فيه انها تمكنت من تدمير دبابة وناقلة جند صهيونيتين بالاضافة لآلية صهيونية اخرى شمال دوار التوام بقذيفتي "الياسين105" .

وتنشر كتائب القسام بشكل دوري حصيلة استهداف والتدمير الكلي او الجزئي لدبابات وناقلات جند للاحتلال الاسرائيلي التي يتم استهدافها من المقاومة في غزة حيث اعلنت انها تمكنت من تدمير 15 آلية صهيونية كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون، يوم امس الثلاثاء  .

 




 

 


 

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