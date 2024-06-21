الجمعة 21-06-2024
الوكيل الاخباري
 

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية

نشر القرارات المتعلقة بالاعتراضات على الغير بجداول الناخبين الأولية غدا

الخارجية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين من خارج البعثة إلى 75

الأرصاد : انحسار الموجة الحارة وانخفاض على درجات الحرارة غداً

تحذير أممي من المخاطر الصحية لارتفاع الحرارة في غزة

حتى نهاية فصل الصيف.. توجيه سعودي بتقصير خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين لـ15 دقيقة

تونس : وفاة طيار ونجاة آخر بتحطم طائرة عسكرية

"هَل لكِ سِرّ عِندَ الله؟" .. نعـي مؤثـر لحاجة أردنية

37347 شهيدا في غزة منذ 7 اكتوبر

٢١ ألف زيارة للنزلاء يسرتها مراكز الإصلاح والتأهيل خلال أيام العيد

الجمعة، 21-06-2024 04:52 م

تحذير أممي من المخاطر الصحية لارتفاع الحرارة في غزة

247928_4_1718977175


الوكيل الإخباري- حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من أن درجات الحرارة المرتفعة في غزة قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية التي يواجهها الفلسطينيون الذين نزحوا بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

اضافة اعلان

 

كما حذّر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة من أن أزمة صحة عامة هائلة تلوح في الأفق في غزة، بسبب ارتفاع الحرارة ونقص المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الطبية.

 

وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية: "شهدنا نزوحاً هائلاً خلال الأسابيع والأشهر الماضية، ونعلم أن هذا المزيج من الظروف مع الحرارة يمكن أن يسبب زيادة في الأمراض"، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة. وتابع: "لدينا تلوث المياه بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه، وسنشهد المزيد من تلف المواد الغذائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وستنتشر حشرات البعوض والذباب والجفاف وضربات الشمس".





 




 

 


 

إقرأ ايضا
1718980522993

البرلمان العربي يرحب باعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين

-1658689820

37347 شهيدا في غزة منذ 7 اكتوبر

WhatsApp Image 2024-06-21 at 3.26.39 AM

الصحة العالمية: هدنة إسرائيل التكتيكية "لم يكن لها تأثير" على المساعدات

ه

تحذير من كارثة إنسانية في محافظتي غزة والشمال

سرايا القدس

سرايا القدس تستهدف مروحية إسرائيلية شرقي رفح

٨

أرمينيا تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

أخبار متعلقة
image

10 آلاف مصاب بحاجة للإجلاء العاجل من غزة لتلقي العلاج

1718217864570

الصحة العالمية: وفاة 28 طفل في غزة نتيجة سوء التغذية

WhatsApp Image 2024-06-08 at 9.16.15 PM

كولومبيا توقف بيع الفحم لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة

شهداء

صحة غزة: الاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2024-05-31 at 11.31.11 PM

جوزيب بوريل: ندعم بشكل كامل خارطة الطريق التي أعلنها بايدن

ججج

مسؤولة رفيعة بالخارجية الأميركية تستقيل بسبب الحرب على غزة