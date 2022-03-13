الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يُدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة اربيل

الملك يصل إلى المقر الحكومي في أوسلو

715 الف أردني سجلوا على منصة دعم الكهرباء

الغاء 8 رحلات طيران بين الأردن وتركيا منذ يوم أمس

الخدمات الطبية تقرر تحويل مرضى كورونا إلى "الميداني العسكري" في الزرقاء

تضامن: تراجع عدد المدارس في المملكة بنسبة 5.6% خلال العام الدراسي 2021

بدء تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة مطلع الشهر المقبل

شروط خاصة لصرف مبالغ مالية للأم العاملة من خلال برنامج رعاية

الحكومة تعلن تثبيت أسعار المحروقات الشهر المقبل

إصابات كورونا عالمياً تصل الى 456 مليونا

الأحد، 13-03-2022 12:03 م

تحذير فلسطيني من دعوات متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى الخميس المقبل

505753056


الوكيل الإخباري-حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، من الدعوات التي أطلقتها جماعات "المعبد" للمستوطنين المتطرفين اليهود للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الخميس المقبل، بذريعة إحياء أول الأعياد اليهودية لعام 2022.

اضافة اعلان


وأكد البكري، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس والمتمثلة باستمرار محاولاتهم بالتدخل في شؤون الحرم القدسي والحفريات المكثفة تحت المسجد الأقصى والبرامج الاستيطانية والاقتحامات اليومية، ما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف.


وأضاف ان الاستمرار بهذه الجرائم والدعوات الاستفزازية بين الحين والآخر، وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات غير الشرعية وغير القانونية.


ودعا المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى العمل على الحد من هذه الانتهاكات التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها.

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_750x_622068e189be7

مستوطن يطلق الرصاص على مدرسة الخنساء في تقوع شرق بيت لحم

9999164361

طائرة تابعة للاحتلال ترش مبيدات سامة على المزروعات شرق دير البلح

احتلال 6

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من شرق خان يونس

جلب

71 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

تنزيل (1)

الاحتلال يعتقل 24 مواطنا فلسطينيا من الضفة

517193

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين في بحر رفح

أخبار متعلقة
12185302087267163174988732353143

135 مستوطنا يقتحمون الأقصى

thumb

الاحتلال يعتقل 3 شبان من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

ق

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس

1228317

186 مستوطنا يقتحمون الأقصى

bRNNy

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

cd58dc94-98c7-4dde-bc56-a5279b324084_16x9_1200x676

مستوطنون يقتحمون الأقصى