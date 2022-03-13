تحذير فلسطيني من دعوات متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى الخميس المقبل

الوكيل الإخباري-حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، من الدعوات التي أطلقتها جماعات "المعبد" للمستوطنين المتطرفين اليهود للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الخميس المقبل، بذريعة إحياء أول الأعياد اليهودية لعام 2022.

اضافة اعلان



وأكد البكري، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس والمتمثلة باستمرار محاولاتهم بالتدخل في شؤون الحرم القدسي والحفريات المكثفة تحت المسجد الأقصى والبرامج الاستيطانية والاقتحامات اليومية، ما هي إلا محاولة لتغيير الأمر الواقع في الحرم القدسي الشريف.



وأضاف ان الاستمرار بهذه الجرائم والدعوات الاستفزازية بين الحين والآخر، وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات غير الشرعية وغير القانونية.



ودعا المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى العمل على الحد من هذه الانتهاكات التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها.

بترا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





