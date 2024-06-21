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الجمعة، 21-06-2024 01:42 م

تحذير من كارثة إنسانية في محافظتي غزة والشمال

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الوكيل الاخباري - حذر مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية من كارثة إنسانية في محافظتي غزة والشمال، جراء التدهور الحاد في الأوضاع الصحية بسبب انتشار الأوبئة والمجاعة.

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وقال أبو صفية لوكالة الأناضول "الوضع في محافظتي غزة والشمال سيئ جدا، ونعمل بالحد الأدنى في المنظومة الصحية في ظل عدم وجود مستلزمات ومستهلكات طبية وأدوية".


وأضاف "شبح المجاعة يجتاح المنطقة مجددا، وهناك انعدام في توفر الأطعمة ذات القيم الغذائية المتنوعة.. نحو 214 طفلا وصلوا المستشفى خلال 14 يوما، تظهر عليهم علامات سوء التغذية من بينهم أكثر من 50 حالة تعاني من سوء تغذية متقدم، و6 حالات وضعها حرج ويتم التعامل معها في قسم العناية المركزة".


وتابع "هؤلاء الأطفال يعيشون فقط على محاليل الإنعاش، ولا يتوفر لهم الحليب أو الغذاء الخاص مما يشكل تهديدا على حياتهم".


 




 

 


 

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