تحرّك أمريكي لمنع حرب على حدود لبنان والاحتلال

الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن واشنطن تدرس إمكانية التوصل إلى تسوية بين "الاحتلال" ولبنان بشأن الحدود.

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وبينت أن المبعوث الأميركي سوف يصل إلى لبنان للعمل على إبرام اتفاق لتقليص احتمالات التصعيد.



وأضافت أن الهدف من الاتفاق المحتمل هو إبعاد حزب الله بشكل دائم عن الحدود.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق عن وزير الحرب غالانت قوله بأنهم سيبعدون حزب الله اللبناني وراء نهر الليطاني، عبر تسوية دولية استنادا لقرار أممي.



وأشار إلى أنه إذا لم تنجح التسوية الدوليّة فسنتحرّك عسكريا لإبعاده عن الحدود.