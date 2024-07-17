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الأربعاء، 17-07-2024 11:45 م

تحقيقات إسرائيلية بحادث أمني خطير

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الوكيل الإخباري - قالت القناة 13 الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اعتقل مسؤولا كبيرا في مؤسسة طبية معروفة، بشبهة "المساس بأمن الدولة".

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وقالت القناة الخاصة إن "الشاباك والوحدة المركزية (وحدة تحقيق شرطية تحقق بالجرائم الخطيرة) يحققان في قضية أمنية خطيرة مشتبه بها".


وأضافت: "تم اعتقال شخصية بارزة في مؤسسة طبية معروفة (بدون تسميتهما) بشبهة المس بأمن الدولة".


وذكرت القناة أن المؤسسة الطبية "لم تتفاجأ، حيث كان المسؤول الكبير يتصرف بغرابة منذ بداية الحرب (الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي)".


ولم تكشف القناة عن هوية المسؤول الإسرائيلي والمؤسسة التي يعمل بها، أو عن طبيعة القضية التي يتم التحقيق فيها.


وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت أمس الثلاثاء عن اعتقال 3 أشخاص -لم تكشف عن هوياتهم- للاشتباه في قيامهم بـ"أنشطة أمنية بتوجيه من عملاء المخابرات الإيرانية"، في حين لم يصدر تعقيب من السلطات الإيرانية.

 




 

 


 

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