الإثنين 08-07-2024
الوكيل الاخباري
 

حسم الجدل حول تسجيل اصابات بفيروس النيل الخطير بالاردن

الدويري: نتنياهو غاص في رمال رفح

"المستقلة للانتخاب" : على هؤلاء الاستقالة للترشح للانتخابات

144 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى

تغليظ العقوبة على 5 أشخاص اعتادوا جريمة السرقة إلى الأشغال المؤقتة حتى 6 سنوات

الامارات تحذر رعاياها في الولايات المتحدة من العاصفة "بيريل"

مصر تنشر أسماء المحافظات الاكثر تأثيرا بثوران بركان اتنا وسترومبولي

سلطة وادي الاردن تحيل معتدين على قناة الملك عبدالله للادعاء العام

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال شرق مدينة غزة

الإثنين، 08-07-2024 10:29 ص

تحقيق جديد يؤكد فشل الجيش الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر

ة


الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تحقيقا بشأن المعارك التي دارت في مستوطنة "بئيري" أثناء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 سيقدم اليوم الاثنين لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

اضافة اعلان


وأوضحت القناة أن التحقيق يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته، ولم ينجح في منع تسلل عناصر حماس إلى الكيبوتس. كما خلص إلى أن الجيش الإسرائيلي أخفق بسبب كثرة مقاتلي حماس وفتح جبهات في نقاط مختلفة.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن الجيش قوله إن هذا التحقيق هو جزء من التحقيقات حول تلك الأحداث.


وكان هاليفي أعلن مسؤوليته عما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقرر في فبراير/شباط الماضي بدء تحقيقات داخلية في كافة وحدات الجيش.


وفي الأشهر الماضية، قال عديد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم هاليفي، إن ما جرى في ذلك اليوم بمثابة إخفاق أمني وعسكري واستخباري وسياسي إسرائيلي.


وشنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوما على قواعد عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة، وقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأسرت أكثر من 200 ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدويري

الدويري: نتنياهو غاص في رمال رفح

اقصى 4

144 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى

شهداء6

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال شرق مدينة غزة

الاقصى3

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من القدس

00

سموتريتش: وقف الحرب الآن حماقة

جيش الاحت

جنرال متقاعد: استمرار القتال سيجعل هزيمة إسرائيل مؤلمة

أخبار متعلقة
00

هآرتس: الجيش الإسرائيلي أمر بتفعيل بروتوكول هانيبال خلال هجوم 7 أكتوبر

غغ

نصر الله يبحث مع وفد حماس تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

٨

الجيش الإسرائيلي يواصل حرق منازل بحي الشجاعية

ررر

حماس تندد بمجازر الاحتلال بحق عائلة هنية وغيرها

535481

الاحتلال يهدم 5 منازل فلسطينية في أريحا

حماس

عالم سياسة أميركي: حماس تنتصر وإستراتيجية إسرائيل فاشلة