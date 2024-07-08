تحقيق جديد يؤكد فشل الجيش الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر

الوكيل الاخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تحقيقا بشأن المعارك التي دارت في مستوطنة "بئيري" أثناء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 سيقدم اليوم الاثنين لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

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وأوضحت القناة أن التحقيق يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته، ولم ينجح في منع تسلل عناصر حماس إلى الكيبوتس. كما خلص إلى أن الجيش الإسرائيلي أخفق بسبب كثرة مقاتلي حماس وفتح جبهات في نقاط مختلفة.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن الجيش قوله إن هذا التحقيق هو جزء من التحقيقات حول تلك الأحداث.



وكان هاليفي أعلن مسؤوليته عما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقرر في فبراير/شباط الماضي بدء تحقيقات داخلية في كافة وحدات الجيش.



وفي الأشهر الماضية، قال عديد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم هاليفي، إن ما جرى في ذلك اليوم بمثابة إخفاق أمني وعسكري واستخباري وسياسي إسرائيلي.



وشنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوما على قواعد عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة، وقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأسرت أكثر من 200 ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

