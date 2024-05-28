الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

اليرموك: بدء العملية الانتخابية لمجلس اتحاد الطلبة للدورة 29

40 شاحنة .. عبور قافلة غذائية أردنية جديدة لأهالي قطاع غزة

نقابة الأطباء: لن نلتزم بتطبيق نظام البصمة وندعو وزارة الصحة للاجتماع

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

هكذا بلغ سعر غرام الذهب في الاردن اليوم

إسبانيا وأيرلندا والنرويج تعترف اليوم رسميا بدولة فلسطينية

تداول فيديو جديد لغرق الرصيف الأمريكي المؤقت قبالة سواحل غزة

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

تضرر 930 منزلا ومبنى شمال الأراضي المحتلة منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله

حزب الله: إصابات مباشرة بهجوم على موقع راميا الإسرائيلي

الثلاثاء، 28-05-2024 08:54 ص

تداول فيديو جديد لغرق الرصيف الأمريكي المؤقت قبالة سواحل غزة

66556c824c59b76d303516a4


الوكيل الاخباري- تداولت وسائل إعلامية إسرائيلية مقطع فيديو جديد يوثق غرق الرصيف الأمريكي المؤقت عند شاطئ "نتساريم" في قطاع غزة.

اضافة اعلان

 

وحسب موقع bhol الإسرائيلي فإن جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون في قطاع غزة سجلوا مقطع الفيديو، وسمع الجندي الذي سجل الفيديو وهو يقول: "هكذا يكون الأمر عندما تحاول مساعدة العدو".

كما نشر الصحافي الإسرائيلي يانون ماجال الفيديو عبر صفحته على منصة "أكس"، وكتب: "توثيق من شاطئ نتساريم، رصيف الأمريكيين يغرق".

 

وقبل يومين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان أن أربع سفن تابعة لها تدعم عمل الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جنحت وسط الأمواج العاتية وأن جهود سحبها جارية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية صباح السبت الماضي إن الأمواج جرفت جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة إلى شواطئ مدينة أسدود، مشيرة إلى أن البحرية الإسرائيلية قامت بإعادته وربطه مجددا.

وبعد أشهر من الاستعدادات، وبتكلفة ضخمة من المتوقع أن تصل إلى 320 مليون دولار، تم في الأسبوع الماضي افتتاح الرصيف البحري الأمريكي الذي يتيح طريقا جديدا لتدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

2024-638524843794732812-473

قوات الاحتلال ترافقها جرافات تقتحم أريحا

ت

إسبانيا وأيرلندا والنرويج تعترف اليوم رسميا بدولة فلسطينية

WhatsApp Image 2024-05-28 at 8.00.21 AM

نزوح عدد كبير من العائلات في رفح خوفا من القصف

99

القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يتوجه لحل مجلس الحرب

صفقة

الاحتلال يسلم مقترحا جديدا لصفقة تبادل وحماس تتمسك بشروطها

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-05-04 at 12.22.47 AM

مسؤول أميركي: المسار البحري يغطي جزءا صغيرا من الاحتياجات بغزة

555717_4_1713335642

7 شهداء بغارة إسرائيلية على رفح

٢

أوستن يبحث مع غالانت ملفات الحرب

5ItgBLos1P6FkkRii9NIV5ECmv75bpzwTjVkI2Kd

كان من المقرر أن تبحث تبادل الأسرى وعملية رفح... نتنياهو يلغي جلسة لمجلس الحرب

جيش-احتلال-1

إصابة 10 من جنود الاحتلال في غزة خلال يومين

256675

بلينكن : لم نطلع على خطة تضمن توفير الحماية للمدنيين برفح