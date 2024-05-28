تداول فيديو جديد لغرق الرصيف الأمريكي المؤقت قبالة سواحل غزة

الوكيل الاخباري- تداولت وسائل إعلامية إسرائيلية مقطع فيديو جديد يوثق غرق الرصيف الأمريكي المؤقت عند شاطئ "نتساريم" في قطاع غزة.

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وحسب موقع bhol الإسرائيلي فإن جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون في قطاع غزة سجلوا مقطع الفيديو، وسمع الجندي الذي سجل الفيديو وهو يقول: "هكذا يكون الأمر عندما تحاول مساعدة العدو".



كما نشر الصحافي الإسرائيلي يانون ماجال الفيديو عبر صفحته على منصة "أكس"، وكتب: "توثيق من شاطئ نتساريم، رصيف الأمريكيين يغرق".

وقبل يومين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان أن أربع سفن تابعة لها تدعم عمل الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جنحت وسط الأمواج العاتية وأن جهود سحبها جارية.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية صباح السبت الماضي إن الأمواج جرفت جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة إلى شواطئ مدينة أسدود، مشيرة إلى أن البحرية الإسرائيلية قامت بإعادته وربطه مجددا.



وبعد أشهر من الاستعدادات، وبتكلفة ضخمة من المتوقع أن تصل إلى 320 مليون دولار، تم في الأسبوع الماضي افتتاح الرصيف البحري الأمريكي الذي يتيح طريقا جديدا لتدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.