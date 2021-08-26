الخميس 26-08-2021
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الخميس، 26-08-2021 02:51 م

تدهور الوضع الصحي للأسير أحمد حمامرة في سجون الاحتلال

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، اليوم الخميس، إن الأسير أحمد حمامرة (24 عاما)، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع والعشرين على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية.

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وبينت الهيئة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الأسير حمامرة يعاني من مشاكل بالقولون وأعصاب المعدة، وارتفاع في ضغط الدم، إلى جانب تضخم بالغدد، كما أنه خسر 17 كيلوغراما من وزنه.


ولفتت الى أن والدة الأسير المضرب عن الطعام أحمد حمامرة تواصل إضرابها عن الطعام إسنادا له منذ نحو أسبوعين.


يشار إلى أن الأسير حمامرة (24 عاما)، معتقل في سجن النقب منذ تاريخ 17-8-2020، وبدأ الاضراب عن الطعام بتاريخ 25-7-2021، وهو متزوج وله ابن عمره 7 أشهر، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته للمرة الثانية، بعد اعتقال لمدة عامين ونصف العام.

 

المصدر : وفا 

 

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